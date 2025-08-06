ملابس رياضية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضيه.

وظهرت داليا البحيري، مرتديه شورت قصير باللون الاسود، ونسقت معه تيشيرت كاجوال باللون الكافيه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت داليا البحيري ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري