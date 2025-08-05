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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ
ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ
أسماء عبد الحفيظ

يُعد تناول المخ من العادات الغذائية التقليدية في العديد من الثقافات، حيث يُنظر إليه على أنه طعام غني بالقيمة الغذائية ومصدر مهم للطاقة والعناصر الحيوية. ورغم أن المخ يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية، إلا أن تناوله يثير الكثير من التساؤلات حول تأثيره على الجسم، خاصة فيما يتعلق بنسبة الدهون والكوليسترول. 

ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ؟

فوائد صحية لتناول المخ

في هذا المقال نستعرض ما يحدث للجسم عند تناول المخ، مع توضيح فوائده وأضراره، وأفضل الطرق لتناوله بشكل صحي ومتوازن، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

إليك بالتفصيل ما يحدث للجسم عند تناول المخ:

فوائد صحية لتناول المخ

  • مصدر غني بالدهون الصحية
    يحتوي على أحماض دهنية مثل الأوميغا 3 التي تدعم صحة الدماغ والقلب.
  • غني بالكوليسترول الجيد
    يحتوي على الكوليسترول الضروري لبناء الهرمونات وخلايا الدماغ، بشرط عدم الإفراط.
  • فيتامينات ومعادن مهمة
    يحتوي على فيتامين B12 والحديد والفوسفور والسيلينيوم الضرورية للجهاز العصبي وتكوين الدم.
  • دعم صحة الدماغ
    تناول كمية معتدلة من المخ قد يساهم في تعزيز وظائف الدماغ بسبب احتوائه على نفس الدهون التي توجد في الجهاز العصبي.

المخاطر أو الأضرار المحتملة

فوائد صحية لتناول المخ
  • ارتفاع نسبة الكوليسترول
    المخ يحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول
    مثال مخ الخروف يحتوي تقريبًا على 2000 ملغ كوليسترول في 100 غرام
    وهذا يعادل 6 إلى 7 أضعاف الحد اليومي الموصى به
  • زيادة خطر أمراض القلب عند الإفراط
    الإكثار من تناول المخ بشكل متكرر قد يرفع من خطر الإصابة بتصلب الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم.
  • خطر الأمراض العصبية المعدية
    في حالات نادرة جدًا، قد ينقل تناول مخ حيوان مصاب مرضًا عصبيًا مثل جنون البقر في لحوم غير آمنة.
  • مرتفع بالسعرات والدهون
    مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يُتناول باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

هل المخ مفيد أم ضار؟

  • مفيد إذا تم تناوله باعتدال، مرة أو مرتين في الشهر، خاصة لمن لا يعانون من مشاكل في الدهون أو القلب.
  • ضار عند الإفراط، خصوصًا لمرضى الكوليسترول أو القلب أو من يتبعون حمية لتقليل الدهون.

نصائح عند تناول المخ

  • يُفضّل طهيه بطريقة صحية مثل السلق بدلاً من القلي.
  • تناوله مع خضروات أو مصادر ألياف لتقليل امتصاص الدهون.
  • تجنب تناوله مع أطعمة دهنية أخرى في نفس الوجبة.
المخ الدهون والكوليسترول القيمة الغذائية مصدر مهم للطاقة ماذا يحدث للجسم عند تناول المخ هل المخ مفيد أم ضار المخاطر أو الأضرار المحتملة

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