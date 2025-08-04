طريقة عمل المخ المقلي بخطوات بسيطة وطعم لذيذ، يعشق الكثير من الأشخاص تناول المخ المقلي بمذاق لا يقاوم لذلك نقدم لكم طريقة عمل المخ المقرمش بشكل مشهي ولذيذ لعشاق المخ .
طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم
المكونات:
- مخ ضأن أو عجل 1 أو 2 حسب عدد الأفراد
- عصير ليمونة
- 2 ورق لورا
- 3 فصوص حبهان
- 2 فص ثوم صحيح
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- كوب دقيق
- 2 بيضة
- كوب بقسماط كَرَشْ أو بانيه
- زيت للقلي
- كمون وكسبرة جافة اختياري للتتبيل
طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم
- اغسلي المخ جيدًا بالماء والخل والليمون، وانزعي منه الغشاء الرقيق والعروق الحمراء إن وُجدت برفق.
- في قدر على النار، ضعي ماء يغلي مع ورق اللورا والحبهان والثوم وعصير الليمون.
- ضعي المخ في الماء المغلي لمدة 7-10 دقائق فقط، لا تتركيه أكثر حتى لا يتفتت.
- ارفعيه من الماء واتركيه يبرد، ثم قطّعيه إلى قطع متوسطة.
- تبّلي المخ بالملح، الفلفل، رشة كمون وكسبرة جافة (اختياري)، واتركيه في التتبيلة حوالي 15 دقيقة.
- اغمسي كل قطعة من المخ أولاً في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.
- يُفضل ترك القطع في الفريزر 10 دقائق لتتماسك قبل القلي.
- سخني زيت غزير في طاسة على نار متوسطة.
- اقلي قطع المخ حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.
- أخرجيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
التقديم:
- قدميه ساخناً مع طحينة، مخلل، وبطاطس محمرة أو عيش بلدي.
- نصيحة ذهبية:
- لا تتركي المخ في السلق أكثر من اللازم.
- إذا كنتِ لا تحبين القلي، يمكن تسويته في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية بعد دهنه بزيت.