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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل المخ المقلي بخطوات بسيطة وطعم لذيذ، يعشق الكثير من الأشخاص تناول المخ المقلي بمذاق لا يقاوم لذلك نقدم لكم طريقة عمل المخ المقرمش بشكل مشهي ولذيذ لعشاق المخ .

 طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم

المكونات:

  • مخ ضأن أو عجل 1 أو 2 حسب عدد الأفراد
  • عصير ليمونة
  • 2 ورق لورا
  • 3 فصوص حبهان
  • 2 فص ثوم صحيح
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • كوب دقيق
  • 2 بيضة
  • كوب بقسماط كَرَشْ أو بانيه
  • زيت للقلي
  • كمون وكسبرة جافة اختياري للتتبيل

طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم 

طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم
  • اغسلي المخ جيدًا بالماء والخل والليمون، وانزعي منه الغشاء الرقيق والعروق الحمراء إن وُجدت برفق.
  • في قدر على النار، ضعي ماء يغلي مع ورق اللورا والحبهان والثوم وعصير الليمون.
  • ضعي المخ في الماء المغلي لمدة 7-10 دقائق فقط، لا تتركيه أكثر حتى لا يتفتت.
  • ارفعيه من الماء واتركيه يبرد، ثم قطّعيه إلى قطع متوسطة.
  • تبّلي المخ بالملح، الفلفل، رشة كمون وكسبرة جافة (اختياري)، واتركيه في التتبيلة حوالي 15 دقيقة.
  • اغمسي كل قطعة من المخ أولاً في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.
  • يُفضل ترك القطع في الفريزر 10 دقائق لتتماسك قبل القلي.
  • سخني زيت غزير في طاسة على نار متوسطة.
  • اقلي قطع المخ حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.
  • أخرجيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

التقديم:

طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم
  • قدميه ساخناً مع طحينة، مخلل، وبطاطس محمرة أو عيش بلدي.
  • نصيحة ذهبية:
  • لا تتركي المخ في السلق أكثر من اللازم.
  • إذا كنتِ لا تحبين القلي، يمكن تسويته في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية بعد دهنه بزيت.
المخ طريقة عمل المخ المقلي بخطوات بسيطة طريقة عمل المخ المقلي المقرمش مثل المطاعم

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