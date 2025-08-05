نور الزاهد تخطف الأنظار فى حفل خطوبتها وسط العائلة

احتفلت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، مساء أمس بخطوبتها في أجواء عائلية مبهجة بحضور الأصدقاء والمقربين.

وظهرت نور الزاهد ، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان اوف وايت سادة كشف عن إناقتها و ذوقها الراقى.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نور الزاهد، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.