بإطلالة ناعمة على الشاطئ.. «درة» تشارك جمهورها صورًا من عطلتها الصيفية |شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها بصور جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية لافتة.



وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة جذابة ناعمةً على الشاطئ وهي تقرأ إحدي الروايات ،مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.