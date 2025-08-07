قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
فن وثقافة

المتحدة تدعم محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية: صاحب البصمة الاستثنائية بوجدان الملايين

محمد منير
محمد منير
ميرنا محمود

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بياناً لدعم الكينج محمد منير، بعد  تعرضه لوعكة صحية وتأجيل حفله في مهرجان العلمين.

وقالت الشركة المتحدة في بيانها: “تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير محمد منير، رمز الغناء المصري والعربي، وصاحب البصمة الاستثنائية في وجدان ملايين المحبين داخل مصر وخارجها”.

وأضافت: “تؤكد الشركة أن الفنان الكبير محمد منير، الذي أثرى الساحة الفنية بإبداعه الفريد وصوته الذي عبر الحدود والأجيال، سيظل دائمًا في قلوب جمهوره، وأننا على ثقة بأنه سيتجاوز هذه الوعكة الصحية ليعود كما عهدناه، متألقًا على المسارح، ومضيئًا للحفلات الكبرى التي طالما جمعت حوله محبيه في كل مكان”.

واختتم البيان: “خالص الدعاء لـ”الكينج” بالشفاء العاجل، ليعود قريبًا إلى جمهوره ومحبيه، ويواصل رحلته الفنية التي تمثل أحد أعمدة القوة الناعمة لمصر والعالم العربي”.

تعرض محمد منير لوعكة صحية

أكد مصدر مقرب من الفنان محمد منير أن حالته الصحية مطمئنة للغاية، وأنه سيخرج من المستشفي خلال أيام ويستعيد نشاطه الفني لاستكمال ألبومه الجديد، موضحا أنه تعرض لوعكة صحية سريعة.

كان الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير بيانا جاء فيه: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وطرح للفنان محمد منير قبل أيام أغنية "أنا الذي" وسبقها دويتو "الذوق العالي" مع النجم تامر حسني، وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات .

يذكر أن الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية "ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا.

وقال مصدر مقرب من منير إنه من الصعب حاليا تقديم حفلات، والمؤكد أنه سيتم تأجيل الحفل الذي كان مقررا يوم السبت 16 أغسطس المقبل في مهرجان العلمين، وذلك لحرصه الشديد على أن تكون مشاركته وهو في كامل لياقته الفنية والبدنية.

وأضاف المصدر أن الكينج يلاقي كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي يخضع فيه للفحوصات الطبية، وأنه سيكون في منزله خلال أيام  لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني إنسانية تلمس أحاسيس وملامح الناس.

