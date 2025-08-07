الروح لسه فيها أغاني.. رضوى الشربيني تدعم محمد منير في وعكته الصحية

عبّرت الإعلامية رضوى الشربيني عن دعمها الكبير للنجم محمد منير، بعد إعلان تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تأجيل حفله المنتظر في مهرجان العلمين الجديدة.

ونشرت رضوى رسالة مؤثرة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بـإنستجرام، قالت فيها: "خبر الوعكة الصحية اللي اتعرضلها الكينج محمد منير زعلنا كلنا، بس الحمد لله إنه بخير وتحت الرعاية الطبية.

وأضافت: "ربنا يقومه بألف سلامة ويرجع لجمهوره ولفنه اللي مالي قلوبنا طاقة وحب، منير مش مجرد مطرب... منير حالة خاصة جدا في وجداننا.، مستنيينك ترجع تغني ونغني وراك من قلبنا".

واختتمت : "ألف سلامة ياكينج، محمد منير، الروح لسه فيها أغاني".

كان من المقرر أن يحيي الفنان محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025 يوم 16 أغسطس الجاري، بمشاركة النجم رامي جمال، لكن الشركة المنظمة أعلنت تأجيل الحفل رسميًا، بعد تعرض منير لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد «الكينج» بنفسه عبر حسابه على فيسبوك أنه بخير، ويخضع حاليًا لفترة علاج واستشفاء، على أن يستكمل تسجيل ألبومه الجديد خلال أيام، تمهيدًا للعودة القريبة إلى جمهوره ومحبيه.