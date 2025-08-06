تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير

كشفت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر “فيس بوك”، تطورات حالة الفنان الصحية بعد نقله إلى المستشفى.

وجاء في المنشور: “أطمئن كل الجمهور والمحبين أني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحاليا في مرحلة استكمال العلاج”.

وأضافت الصفحة: "ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ؛ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس، وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، وأستعد لحفلات".



‎ومن المقرر أن يستعيد الفنان محمد منير، نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة، ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

وطُرح للفنان قبل أيام، أغنية "أنا الذي"، وسبقها دويتو “الذوق العالي” مع النجم تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.

وكان الكينج محمد منير، بدأ موسم الصيف بأغنية "ملامحنا"، وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا.