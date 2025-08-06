محمد منير .. نقل الكينج إلي المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.



ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير بيانا جاء فيه: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وشاركت صفحة تذكرتي بوستر الحفل مع تعليق: "سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال.. مع تمنياتنا للكينج بالشفاء العاجل.. ألف سلامة للكينج محمد منير".



وقد كشف الفنان رامي جمال عن تأجيل حفله بمهرجان العلمين والذي كان قبل حفل الكينج محمد منير، وذلك لحين تحسن حالة الكينج محمد منير.

وقال رامي جمال عبر حسابه بموقع انستجرام: "أولا ألف سلامة على الغالى الكينج محمد منير، نشوفك بمليون سلامة، ثانيا بما إني كنت بتشرف إني مشارك في حفل مهرجان العلمين يوم 16-8 مع أستاذنا يبقى الحفل ماينفعش ولا يمكن يكون غير معاه بعد ما نتطمن عليك يا حبيبي، فبعتذر للجمهور اللى حجز ورتب نفسه على يوم 16 إن الحفل لازم يتأجل لحد ما نتطمن على العبقرى القيمة والقامة المصرية المحترمة محمد منير، دعواتكم يخف ويقوم بألف سلامة، ولما يتم تحديد ميعاد تاني هنعرفكم، وبشكر شركة تذكرتي على المجهود الجميل اللى عاملينه معانا وفي المهرجان عموما، وتحيا مصر".