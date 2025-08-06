ألف سلامة للكينج.. تذكرني تعلن إلغاء حفل محمد منير في مهرجان العلمين

أعلنت تذكرتي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إلغاء حفل الفنان الكبير محمد منير في مهرجان العلمين 2025.



ونشرت تذكرتي بوستر الحفل مع تعليق: "سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال.. مع تمنياتنا للكينج بالشفاء العاجل.. ألف سلامة للكينج محمد منير".

ونشرت تذكرتي بوستر الحفل مع تعليق: "سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال.. مع تمنياتنا للكينج بالشفاء العاجل.. ألف سلامة للكينج محمد منير".



أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر فيسبوك تعرضه لوعكة صحية وتأجيل حفله في مهرجان العلمين.

وجاء في المنشور ما يلي:"نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى ،تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل ويواصل حاليا استكمال علاجه".