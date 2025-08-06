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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلامتك يا كينج.. تأجيل حفل محمد منير ضمن مهرجان العلمين

محمد منير
محمد منير
قسم الفن

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر فيسبوك تعرضه لوعكة صحية وتأجيل حفله في مهرجان العلمين. 

وجاء في المنشور ما يلي:"نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى ،تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل ويواصل حاليا استكمال علاجه". 

وخلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية  " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي "  مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات 
وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا ..
يلاقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي أجري فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام  لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس

محمد منير مرض محمد منير مهرجان العلمين

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