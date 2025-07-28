أنا الذي.. طرح برومو أغنية الكينج محمد منير

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية أنا الذي لـ الكينج محمد منير، وذلك عبر تطبيق انستجرام.

ولم تكشف الشركة، الموعد المحدد لطرح أغنية أنا الذي لـ الكينج محمد منير، مشيرة إلى طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

حفل محمد منير بمهرجان العلمين

من جهة أخرى، يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي ساهر له ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين 2025، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم 16 أغسطس المقبل، مع الفنان رامي جمال.

ويحيي محمد منير، حفل مهرجان العلمين مع الفنان رامي جمال، ليكون مفاجأة المهرجان والنجم الدائم به.

وطُرحت تذاكر حفل محمد منير، ورامي جمال، بمهرجان العلمين، للحجز الإلكتروني للجمهور عبر موقع تذكرتي.

محمد منير - أغنية ملامحنا

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”، في منتصف شهر يونيو، تزامنا مع موسم الصيف.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير

يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه الى شركة روتانا المنتجة للألبوم.

ألبوم محمد منير الجديد

تأتى هذه الأغنية بعد فترة انتظار طويلة من جمهور الكينج، ومن المقرر ان يعود محمد منير بقوة إلى الساحة الغنائية بالألبوم خلال صيف 2025.

الألبوم يَعد واحدًا من أبرز الأعمال الموسيقية لهذا العام، خاصة مع التنوع الكبير في فريق العمل، ودمج الخبرات القديمة مع الطاقات الجديدة.

تعاون فني

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم:

هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل:

أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

وفي التوزيع الموسيقي، يشارك كل من:

عمرو عبد الفتاح، أسامة الهندي، بينما يتولى أمير محروس مهام الـMix & Master لضمان أعلى جودة صوتية.

ومن المقرر طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليواكب روح العصر ويصل إلى جمهور الكينج في كل مكان.

تكريم استثنائي

وفي لحظة دافئة تعكس تقدير الدولة لرموزها الفنية، قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة منزل الفنان محمد منير لتسليمه تكريم “يوم الثقافة المصرية”، بعد أن حالت الظروف الصحية دون حضوره حفل التكريم بدار الأوبرا.