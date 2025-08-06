قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا وسط ولادى وبخير.. أول رد من أم خالد بعد شائعات القبض عليها
شرف كبير.. عبدالله السعيد يعلق على تجديد عقده مع الزمالك
آخر ظهور لـ أم خالد قبل أنباء القبض عليها بدقائق
زهقت من الحر؟.. إليك 5 نصائح ذهبية لصيف صحي مفعم بالحيوية
روبيو: واشنطن تدرس شروط موسكو وترامب يستعد للقاء بوتين لحسم مصير حرب أوكرانيا
الزمالك يفاوض الكيني بارون أوشينج لتدعيم الجبهة اليمنى
رسميا.. إغلاق باب القيد الصيفي استعدادًا لموسم 2025-2026
شاهد.. أول تاكسي بدون سائق في أوروبا من هذه الماركة
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
الكوليرا تجتاح السودان .. أكثر من 96 ألف إصابة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة
طارق يحيى: فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل صفقات جون إدوارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصدر مقرب من محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد منير
محمد منير
علا محمد

أكد مصدر مقرب من الفنان محمد منير أن حالته الصحية مطمئنة للغاية، وأنه سيخرج من المستشفي خلال أيام ويستعيد نشاطه الفني لاستكمال ألبومه الجديد، مؤكدا أن محمد منير تعرض لوعكة صحية سريعة.


وكان الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير بيانا جاء فيه: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وطرح للفنان محمد منير قبل أيام أغنية  " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي "  مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات .

يذكر أن الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا.

وقال مصدر مقرب من منير إنه من الصعب حاليا تقديم حفلات والمؤكد أنه سيتم تأجيل الحفل الذي كان مقررا يوم السبت 16 أغسطس المقبل في مهرجان العلمين ، وذلك لحرصه الشديد علي أن تكون مشاركته وهو في كامل لياقته الفنية والبدنية.

وأضاف المصدر أن الكينج يلاقي كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي يخضع فيه للفحوصات الطبية وأنه سيكون في منزله خلال أيام  لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس.

مصدر مقرب من الكينج محمد منير الكينج محمد منير تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة بأغنية ملامحنا تعرض محمد منير لوعكة صحية أغنية أنا الذي وسبقها دويتو مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

وزير الشؤون النيابية

عقود إيجار مُعفاة من التعديلات الجديدة.. وزير الشؤون النيابية يوضح التفاصيل

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

المرز الإقليمي للأغذية والأعلاف

الإقليمى للأغذية والأعلاف: نلتزم بجودة مدخلات ومخرجات مستلزمات الإنتاج الزراعي والغذائي

البابا تواضروس

البابا تواضروس في عظة "حكايات الشجرة المغروسة": ظهور العذراء بالزيتون نهضة روحية بعد نكسة 67

بالصور

أنا وسط ولادى وبخير.. أول رد من أم خالد بعد شائعات القبض عليها

أم خالد ضحى
أم خالد ضحى
أم خالد ضحى

آخر ظهور لـ أم خالد قبل أنباء القبض عليها بدقائق

بعد القبض عليها ..اخر ظهور لـ لم خالد
بعد القبض عليها ..اخر ظهور لـ لم خالد
بعد القبض عليها ..اخر ظهور لـ لم خالد

بعد القبض عليها .. 8 معلومات عن أم خالد "ضحى"

بعد القبض عليها ..معلومات عن أم خالد "ضحى"
بعد القبض عليها ..معلومات عن أم خالد "ضحى"
بعد القبض عليها ..معلومات عن أم خالد "ضحى"

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد