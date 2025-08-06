مصدر مقرب من محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

أكد مصدر مقرب من الفنان محمد منير أن حالته الصحية مطمئنة للغاية، وأنه سيخرج من المستشفي خلال أيام ويستعيد نشاطه الفني لاستكمال ألبومه الجديد، مؤكدا أن محمد منير تعرض لوعكة صحية سريعة.



وكان الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وقرر تأجيل حفله في مهرجان العلمين.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير بيانا جاء فيه: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وطرح للفنان محمد منير قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات .

يذكر أن الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا.

وقال مصدر مقرب من منير إنه من الصعب حاليا تقديم حفلات والمؤكد أنه سيتم تأجيل الحفل الذي كان مقررا يوم السبت 16 أغسطس المقبل في مهرجان العلمين ، وذلك لحرصه الشديد علي أن تكون مشاركته وهو في كامل لياقته الفنية والبدنية.

وأضاف المصدر أن الكينج يلاقي كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي يخضع فيه للفحوصات الطبية وأنه سيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس.