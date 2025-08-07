قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس |توضيح عاجل من التعليم
«فقاسة البيض»| مشروع مُربح من غرفة منزلك ويُزيد الثروة الداجنة.. السر في هذا الجهاز |شاهد
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أحمد البهى

طالبت  الفنانة نادية مصطفى عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متابعيها الدعاء للفنانة أنغام، والتي تخضع إلى عملية جراحية اليوم بالمانيا. 

وقالت نادية مصطفى:   الغالية أنغام انهارده هتدخل  تعمل عملية دقيقة .. يارب ترجع لينا بألف سلامة… يلا كلنا ندعيلها بالشفاء العاجل، وإن ربنا يحفظها ويعافيها.

وتابعت: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل  وألّا تدع فيها جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، والبسها يا الله ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل… اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا… اللهم إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها، وتمنّ عليها بالعافية… لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير… أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ يا أنغام ويحفظك.

أنغام الفنانة أنغام الحالة الصحية للفنانة أنغام المطربة أنغام آنغام مرض آنغام

