نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

طالبت الفنانة نادية مصطفى عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متابعيها الدعاء للفنانة أنغام، والتي تخضع إلى عملية جراحية اليوم بالمانيا.

وقالت نادية مصطفى: الغالية أنغام انهارده هتدخل تعمل عملية دقيقة .. يارب ترجع لينا بألف سلامة… يلا كلنا ندعيلها بالشفاء العاجل، وإن ربنا يحفظها ويعافيها.

وتابعت: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل وألّا تدع فيها جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، والبسها يا الله ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل… اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا… اللهم إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها، وتمنّ عليها بالعافية… لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير… أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ يا أنغام ويحفظك.