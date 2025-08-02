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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء سويدان تتألق في أغنيتها نهاية ظالمة بحفل ساقية الصاوي.. صور

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة الجميلة لقاء سويدان حيث تألقت في غناء أغنية نهاية ظالمة لأول مره للجمهور في حفل ساقية الصاوي بعد غياب طويل عن الغناء.

أغنية نهاية ظالمة من  تأليف أيمن درويش ، وألحان مصطفى عزيز ، توزيع يحيي الملكي ، وتريات محمد عاطف.
 

قالت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد “ أغنية نهاية ظالمة أغنية رومانسية و درامية مميزة ، باقي الاغاني مفاجأة”. 


يذكر أن تألقت الفنانة لقاء سويدان في مسلسل حرب الجبالي، مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، عزة لبيب ، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

لقاء سويدان اخبار الفن نجوم الفن الفنانة لقاء سويدان

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