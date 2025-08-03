بنتها في حضنها والجمهور بقلبها.. لقاء سويدان تتألق في ليلة فنية بساقية الصاوي

رصدت عدسة صدى البلد صورًا للفنانة لقاء سويدان مع ابنتها جومانا، خلال حفلها في ساقية الصاوي.

وقد قدمت النجمة لقاء سويدان أغنية جديدة بعنوان "نهاية ظالمة" خلال مشاركتها في أمسية شعرية أقيمت بساقية الصاوي، نظمها الشاعر أيمن درويش، الذي كتب لها كلمات الأغنية، وهي من ألحان مصطفى عزيز، وتوزيع يحيى المالكي، وتوزيع وتريات محمد عاطف. وقد تفاعل الجمهور مع الأغنية التي تمثل عودة قوية للفنانة بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وأكدت لقاء سويدان أنها تعتزم خلال الفترة المقبلة إصدار عدد من الأغاني المتنوعة التي تحمل العديد من المفاجآت، مشيرة إلى أنها تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وتعمل حاليًا على تحضيراتهم تمهيدًا لطرحهم قريبًا.

وشاركت مؤخرًا في مسلسل "حرب الجبالي"، حيث لفتت الأنظار من خلال الدور الذي قدمته ضمن أحداث العمل، وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور. ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من أبرزهم: أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، صفوة، وآخرون. العمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في الفكر والمظهر والملابس، نظرًا لكونها قضت معظم حياتها خارج مصر. وهي أم لطفلة، وشقيقة الفنان إسلام جمال، وتعيش في مجمع سكني تدور فيه معظم أحداث العمل، وتشهد العديد من المواقف في إطار اجتماعي لايت.

كما شاركت لقاء مؤخرًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي عُرض على قناة DMC ومنصة Watch It، وشاركها في البطولة كل من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد.

العمل من تأليف ورشة "مصنع الحكايات" لمؤسسها هاني سرحان، تحت إشراف دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار: منة فوزي، إيرين يوسف، ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.