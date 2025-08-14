قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هايتي: مقتل شرطيين في هجوم جديد للعصابات المسلحة قرب العاصمة
استثناء هؤلاء الطلاب من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي .. تفاصيل
حرائق واسعة في سهل الغاب تلحق إصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء في سوريا
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
ما هي سنن النبي بعد صلاة الفجر؟.. تعرف عليها واغتنم ثوابها
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
فن وثقافة

أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقتها بعد حادث مروع

اروى جودة
اروى جودة
يمنى عبد الظاهر

ناشدت الفنانة أروى جودة جمهورها الدعاء لابن شقيقتها، بعد تعرضه لحادث سير خطير أثناء قيادته موتوسيكل، مؤكدة أن حالته الصحية حرجة ويصارع من أجل البقاء.

وكتبت أروى عبر حسابها على منصة “إكس”: “أرجوكم ادعوا لابن أختي سليم ابن رولا، ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء على أيدي الأطباء، هو دلوقتي في حالة خطرة بعد حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت”.

https://x.com/ArwaGouda/status/1955571084914569526

يذكر أن أخر أعمال اروى جودة مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بطولة الفنان مي عمر، أحمد زاهر، ومن اخراج محمد سامي، وعرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا.

الفنانة أروى جودة الدعاء لابن شقيقتها تعرضه لحادث سير نعمة الأفوكاتو محمد سامي

