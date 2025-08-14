أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقتها بعد حادث مروع

ناشدت الفنانة أروى جودة جمهورها الدعاء لابن شقيقتها، بعد تعرضه لحادث سير خطير أثناء قيادته موتوسيكل، مؤكدة أن حالته الصحية حرجة ويصارع من أجل البقاء.

وكتبت أروى عبر حسابها على منصة “إكس”: “أرجوكم ادعوا لابن أختي سليم ابن رولا، ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء على أيدي الأطباء، هو دلوقتي في حالة خطرة بعد حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت”.

https://x.com/ArwaGouda/status/1955571084914569526

يذكر أن أخر أعمال اروى جودة مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بطولة الفنان مي عمر، أحمد زاهر، ومن اخراج محمد سامي، وعرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا.