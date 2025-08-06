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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كذب و تضليل.. مصطفى كامل يكشف سبب تصريحاته بشأن أنغام

مصطفي كامل
مصطفي كامل
علا محمد

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ، عن سبب تصريحاته مؤخرا حول عدم رد الفنانة أنغام علي رسالته بعد تعرضها لوعكة صحية .

وقال مصطفي كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بإذن الله أن قادر علي مواجهة كل الأفاقين 
أثناء تواجدي بمهرجان جرش منذ ١٠ أيام وأثناء إجراء تقرير علي قناة ET بالعربي 
تم سؤالي سؤال واضح 
السؤال : كيف كان أخر أتصال بينك وبين الفنانه أنغام ".

وتابع :"ولأني لا أجيد فنون الكذب والتضليل كعادة أغلب خلق الله في هذه الأيام 
الأجابه كانت توجيه كل عبارات التقدير للفنانه والأخت أنغام أولاً 
ثم رواية أخر مره أتصلت بالفنانه أنغام أثناء مشاهدتي لمداخله تليفزيونيه مع الإعلاميه الأستاذه لميس الحديدي وبعد إنتهاء المداخله أتصلت وأرسلت رساله للفنانه أنغام ولم ترد ( حكايه سابقه ) مر عليها أكثر من شهر ونصف ".

وأستكمل :"أولاً : أنا قمت بتصوير اللقاء منذ ٨ أيام أو ٩ أيام ولا أعلم أن الفنانه  أنغام سوف تغادر البلاد للعلاج بالأمس 
والدليل علي عدم معرفتي بأنها تمر بوعكه صحيه هو ردي علي المذيعه وقلت لها ( أخر مره كانت تعبانه حصل كذا وكذا ) وهذا الرد يؤكد أنني لا أعلم بأنها سوف تقوم بإجراء عمليه أو خلافه 
ثانياً : كانت إجابتي واضحه وصريحه أنني لم أتواصل مع أنغام منذ هذه اللحظه ولا يجب أن أرد بالكذب وأقول أننا نتواصل 
ثالثاً : أنا فعلاً لا أعرف أن الفنانه أنغام تمر بوعكه صحيه وأخر ماشاهدته لها هي حفلاتها بالعلمين ثم خارج مصر ".


و أكمل :"رابعاً : أنا كل ردودي كانت بمنتهي التقدير والمحبه والإحترام لأنغام 
خامساً ؛ لماذا تسعي بعض الناس لتغيير الحقائق وتحريف الكلام وكأنه يقال اليوم ؟؟؟؟ وألوم علي عنوان التقرير فأنا لا أعاتب أنغام . كل الحكايه هو  الرد علي سؤال ماذا عن أخر إتصال والإجابه أخر إتصال من شهر ونصف وحدث كذا كذا كذا ".

وأتم :"وأخيراً وكما ذكرت بالحوار .. كل تمنياتي لأختي العزيزه الفنانه الكبيره أنغام بالشفاء وبإذن الله تعود لأرض الوطن ولأولادها ومحبيها بألف صحه وسلامه".

الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنانة أنغام لوعكة صحية أنغام مصطفي كامل تعرض أنغام لوعكة صحية

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