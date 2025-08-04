مصطفى كامل يعلن وصول أرصدة نقابة الموسيقيين في البنوك لنصف مليار جنيه

أعلن الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وصول أرصدة النقابة في البنوك، إلى نصف مليار جنيه.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «الحمدلله والشكر لله .. تحقق الحلم الذي كنت أحلم به .. ( أرصدة النقابه بالبنوك .. نصف مليار جنيه ) بفضل الله ثم بفضل مجموعه من الرجال المخلصين علي رأسهم زملائي بلجنة العمل الأساتذه منصور هندي وأحمد العيسوي ومحمد صبحي والساده نقباء الفروع ومجالس إداراتهم ورؤساء لجان العمل ومجالسهم بالمحافظات وشباب لجنة العمل التابعين لمكتب النقيب والذين وضعت فيهم ثقتي منذ أن توليت المسئوليه أحمد مجدي وأحمد عبد الفتاح وأشرف عادل وأحمد صابر وأحمد كامل ومجموعات المفتشين والمناديب المحترمين الذين تم تعيينهم .. ثم بفضل المتابعه الجيده من الأساتذه أشرف غريب وعماد الدسوقي».

وأضاف مصطفى كامل: «شكراً لله وحمداً لله وخالص الشكر والتقدير لكل من أجتهد من أجل رفعة شأن نقابه المهن الموسيقيه والتخلص من عصور الظلام ومحاربة الفساد والفاسدين .. ألف مبروك لكل الزملاء أعضاء الجمعيه العموميه والزملاء بالمعاشات والأرامل والأيتام ……………. مصطفي كامل».

مصطفى كامل وراغب علامة

من جهة أخرى، أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

وأوضح مصطفى كامل أن الفنان راغب علامة شدد خلال الاتصال على رفضه التام لأي محاولات للإساءة أو التطاول على النقابة أو شخص النقيب، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات النقابة، وحرصه على الحضور إلى مقرها لتوضيح وجهة نظره والرد على ما جاء في القرار المعلن.

وأضاف أن ما أبداه من حرص على العلاقة التاريخية التي تجمعه بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية هو محل اعتزاز وتقدير مني، ويعبر عن مدى وعيه وحرصه على احترام النظم المؤسسية ودورها في حفظ كرامة الفن والفنانين.

وأشار بدوري أؤكد على أنني أُكن كل الحب والاحترام والتقدير للفنان راغب علامه ولمشواره الفني الكبير ولكل الأخوة والأخوات الفنانين العرب الكبار، وأن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لهم جميعاً وأسعد بتواجد حضراتهم الراقي علي كل مسارح مصر .

وفي النهاية أعلن للجميع أنني مستمر في أداء دوري الوطني والمجتمعي تجاه بلدنا الحبيب، وبما يحفظ هيبة الفن ويصون كرامة منتسبيه، ويساهم في تعزيز قيمة التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي.