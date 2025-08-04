قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع تيك توك داخل مصر صعب تقنيا.. والأخطر هو اللايف وليس الفيديوهات المسجلة
استمرار انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف بشري سارة بشأن الطقس غدا الثلاثاء
إسرائيل تستخدم أفيخاي للتمويه.. وكوهين لنشر الإشاعات دون حساب.. تفاصيل
مصر ولبنان تؤكدان الموقف الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة
وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
بتوجيهات من الرئيس السيسي .. وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي موسيفيني لتعزيز الشراكة الإفريقية
بعد الزيادة.. أسعار جميع أنواع السجائر في مصر اليوم
هل يجوز إعادة تأجير شيء مستأجر للربح منه؟.. الإفتاء: يجوز بشرط واحد
وزير الطيران يبحث مع رئيس الجالية المصرية بأمريكا لبحث سبل تقديم دعم خدمات النقل الجوي
دعوى قضائية جديدة بحجب التيك توك لهذا السبب
شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك
سيدة مسنة تتحدى المرض وتدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يعلن وصول أرصدة نقابة الموسيقيين في البنوك لنصف مليار جنيه

مصطفى كامل
مصطفى كامل
سعيد فراج

أعلن الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وصول أرصدة النقابة في البنوك، إلى نصف مليار جنيه. 

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «الحمدلله والشكر لله .. تحقق الحلم الذي كنت أحلم به .. ( أرصدة النقابه بالبنوك .. نصف مليار جنيه ) بفضل الله ثم بفضل مجموعه من الرجال المخلصين علي رأسهم زملائي بلجنة العمل الأساتذه منصور هندي وأحمد العيسوي ومحمد صبحي والساده نقباء الفروع ومجالس إداراتهم ورؤساء لجان العمل ومجالسهم بالمحافظات وشباب لجنة العمل التابعين لمكتب النقيب والذين وضعت فيهم ثقتي منذ أن توليت المسئوليه أحمد مجدي وأحمد عبد الفتاح وأشرف عادل وأحمد صابر وأحمد كامل ومجموعات المفتشين والمناديب المحترمين الذين تم تعيينهم .. ثم بفضل المتابعه الجيده من الأساتذه أشرف غريب وعماد الدسوقي». 

وأضاف مصطفى كامل: «شكراً لله وحمداً لله وخالص الشكر والتقدير لكل من أجتهد من أجل رفعة شأن نقابه المهن الموسيقيه والتخلص من عصور الظلام ومحاربة الفساد والفاسدين .. ألف مبروك لكل الزملاء أعضاء الجمعيه العموميه والزملاء بالمعاشات والأرامل والأيتام ……………. مصطفي كامل». 

مصطفى كامل وراغب علامة

من جهة أخرى، أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

وأوضح مصطفى كامل أن الفنان راغب علامة شدد خلال الاتصال على رفضه التام لأي محاولات للإساءة أو التطاول على النقابة أو شخص النقيب، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات النقابة، وحرصه على الحضور إلى مقرها لتوضيح وجهة نظره والرد على ما جاء في القرار المعلن.

 وأضاف أن ما أبداه من حرص على العلاقة التاريخية التي تجمعه بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية هو محل اعتزاز وتقدير مني، ويعبر عن مدى وعيه وحرصه على احترام النظم المؤسسية ودورها في حفظ كرامة الفن والفنانين.

وأشار بدوري أؤكد على أنني أُكن كل الحب والاحترام والتقدير للفنان راغب علامه ولمشواره الفني الكبير ولكل الأخوة والأخوات الفنانين العرب الكبار، وأن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لهم جميعاً وأسعد بتواجد حضراتهم الراقي علي كل مسارح مصر .

وفي النهاية أعلن للجميع أنني مستمر في أداء دوري الوطني والمجتمعي تجاه بلدنا الحبيب، وبما يحفظ هيبة الفن ويصون كرامة منتسبيه، ويساهم في تعزيز قيمة التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية أخبار مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

ليلي الشبح

دهب ودولارات وبلاغات.. من هي ليلى الشبح التي أشعلت السوشيال ميديا؟

ترشيحاتنا

علاء عز

علاء عز: منظومة خفض الأسعار والتيسيرات الحكومية تدعم استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات مع فيتنام

بالصور

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

وفود من قيادات أوقاف جنوب سيناء وأئمة المساجد يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ| صور

الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي
الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي
الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي

اقبال كبير على لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ

فيديو

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الفيتنامي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع : أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مع فيتنام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد