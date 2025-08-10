ياسمين الخطيب: أتكفل بتعليم سوزي الأردنية حتى التخرج إذا ثبتت براءتها

أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن صدمتها من الأنباء المتداولة حول تورط صانعة المحتوى المعروفة بـ"سوزي الأردنية" في قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.

وقالت الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": «الخبر صادم جداً بالنسبة لي.. لأني منذ أيام كنت متعاطفة معها لصغر سنها، وكان رأيي أنها تستحق النصح والتوجيه وليس الحبس».

وأضافت: «تحقيقات الداخلية المصرية والنيابة العامة ستكشف الحقيقة قريباً، وإذا ثبت عدم تورطها، أتمنى أن تعتزل التيك توك وتركز في تعليمها، وأنا متكفلة بمصاريف دراستها حتى تتخرج».

يذكر أن علقت ياسمين الخطيب على حبس سوزي الأدنية قائلة:" اللي بتعمله سوزي الأردنية قرف بس مش مع انها تتحبس، البنت صغيرة.. ضحية أهلها وضحية الناس اللي فهموها إن القرف ده حلو، رأيي إنها واللي زيها محتاجين نصح وتوجيه مش حبس.. قد تعرضت ياسمين الخطيب للهجوم من قبل البعض بعد دفاعها عن سوزي الأردنية."



