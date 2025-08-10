قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية

مونلي صديق سوزي الأردنية
مونلي صديق سوزي الأردنية
كتب محمد عبدالله :

أمرت جهات التحقيق المختصة بطلب تحريات عن مصادر ثروة البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بعد القبض عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء وينص القانون المصري علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجريمة نستعرضها لكم فى النقاط التالية:

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

تنص المادة 178 من قانون العقوبات علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.

التعدي علي القيم الأسرية 

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

نشر محتوي مناف للآداب 

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات القت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية القبض علي صديق سوزي الأردنة القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية حبس القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

