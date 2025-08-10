قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
بالصور

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

رنا عصمت

ألقت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية القبض على التيكتوكر "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية داخل كافيه بالتجمع، وجاري التحقيق معه وفحص هاتفه، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده.

من هو مونلى؟

مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية التي تم القبض عليها مؤخرا، و هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع  حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه (صاحبي).


ووردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

إسعاف

مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر

المتهم

لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديو

محكمة

الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين والسجن المشدد لـ 4 آخرين قتلوا شخصا ببنها

بالصور

