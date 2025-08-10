بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

ألقت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية القبض على التيكتوكر "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية داخل كافيه بالتجمع، وجاري التحقيق معه وفحص هاتفه، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده.

من هو مونلى؟

مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية التي تم القبض عليها مؤخرا، و هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه (صاحبي).



ووردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.