قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود

البلوجر مونلي وسوزي الأدرنية
البلوجر مونلي وسوزي الأدرنية
كتب محمد عبدالله :

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء وفي تلك السطور نرصد لماذا تم القبض علي المتهم. 

أسباب القبض علي البلوجر مونلي

المدعو "مونلي  هو شريك سوزي الأردنية في كل الفيديوهات التى تم بث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي كما أنه شريك مباشر في تقديم المحتوى الذي كان سببًا في القبض على سوزي الأردنية  وتعد تلك جريمة وفقا  لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 بالإضافة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بإساءة استخدام الإنترنت ونشر محتوى يهدد القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور. 

ووردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البلوجر مونلي القبض علي البلوجر مونلي معاقبة البلوجر مونلي البلوجر مونليمحتوي مناف للأداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

موسكو تعتمد تقنيات دفع متطورة في المواصلات العامة لتسهيل حركة الملايين

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. ووزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

مصلحة الضرائب

حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. تفاصيل

بالصور

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد