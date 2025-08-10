سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء وفي تلك السطور نرصد لماذا تم القبض علي المتهم.

أسباب القبض علي البلوجر مونلي

المدعو "مونلي هو شريك سوزي الأردنية في كل الفيديوهات التى تم بث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي كما أنه شريك مباشر في تقديم المحتوى الذي كان سببًا في القبض على سوزي الأردنية وتعد تلك جريمة وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 بالإضافة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بإساءة استخدام الإنترنت ونشر محتوى يهدد القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور.

ووردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.