مش فاكرالك دور مهم .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لاذعة لمحيي إسماعيل لهذا السبب

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على موقف الفنان محيي إسماعيل من تكريمه فى مهرجان القومي للمسرح والذى رفضه لحظة تكريمه على المسرح.

وقالت ياسمين الخطيب خلال حلقة برنامجها مساء الياسمين مع ياسمين الخطيب: “أستاذ محيي إسماعيل فنان كبير وكل حاجة، بس أنا لا أتذكر له دور مهم أكبر من دوره في الإخوة الأعداء”.

محيي إسماعيل يهاجم تكريمه

وقد هاجم الفنان الكبير محيي إسماعيل، فعاليات تكريم الفنانين بالمهرجان القومي للمسرح وعدم رضاه على التكريم، قائلا: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح ماعجبنيش أي حاجة خالص في التكريم ولازم أخد حاجة تليق بي وتكون قيمة وكبيرة وأنا تاريخ وتعبت أوي".

جائزة تشبه الأوسكار

وأوضح محيي اسماعيل، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه يجب على من يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من اعطاءه جائزة مالية وجائزة تشبه الاوسكار لها قيمة كبيرة، مضيفا: "لازم من يكرمني يعطيني قيمتي وايه المشكلة لما أخذ فلوس وتعطيني جائزة شبه الاوسكار ويكون لها ذكرى كبيرة".

وتابع: "التكريم لازم يكون فلوس وتديني حاجة شبه الأوسكار والمسرح حاجة عظيمة وقوية لكن فيه لذة للفنان للاحتكاك مع الجمهور"، مؤكدا أن المسرح مُهلك بالنسبة للفنان.