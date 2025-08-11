قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مش فاكرالك دور مهم .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لاذعة لمحيي إسماعيل لهذا السبب

ياسمين الخطيب
أحمد إبراهيم

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على موقف الفنان محيي إسماعيل من تكريمه فى مهرجان القومي للمسرح والذى رفضه لحظة تكريمه على المسرح. 

وقالت ياسمين الخطيب خلال حلقة برنامجها مساء الياسمين مع ياسمين الخطيب: “أستاذ محيي إسماعيل فنان كبير وكل حاجة، بس أنا لا أتذكر له دور مهم أكبر من دوره في الإخوة الأعداء”. 

محيي إسماعيل يهاجم تكريمه 

وقد هاجم الفنان الكبير محيي إسماعيل، فعاليات تكريم الفنانين بالمهرجان القومي للمسرح وعدم رضاه على التكريم، قائلا: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح ماعجبنيش أي حاجة خالص في التكريم ولازم أخد حاجة تليق بي وتكون قيمة وكبيرة وأنا تاريخ وتعبت أوي".

جائزة تشبه الأوسكار 

وأوضح محيي اسماعيل، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه يجب على من يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من اعطاءه جائزة مالية وجائزة تشبه الاوسكار لها قيمة كبيرة، مضيفا: "لازم من يكرمني يعطيني قيمتي وايه المشكلة لما أخذ فلوس وتعطيني جائزة شبه الاوسكار ويكون لها ذكرى كبيرة".

وتابع: "التكريم لازم يكون فلوس وتديني حاجة شبه الأوسكار والمسرح حاجة عظيمة وقوية لكن فيه لذة للفنان للاحتكاك مع الجمهور"، مؤكدا أن المسرح مُهلك بالنسبة للفنان.

