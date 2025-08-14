قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق

تقى الجيزاوي

قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة الى التحقيق ، وذلك بعد ما بدر منها من إساءة للشعب المصري خلال ظهورها عير بث مباشر على التيك توك بعد ان ردت بدرية طلبة بشكل غير لائق على احدى المتابعات التى وصفتها بالمشخصاتية.

وردت بدرية طلبة ، معلقة: “المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع وبيقولولها نتصور معاكي يا فنانة، المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة بتروحها، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هما أسياد البلد”.

نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور  والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

 وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.

ونفت بدرية طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع "الخرفان" على حد وصفها.

وأشارت بدرية طلبة إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجّهت لها وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر.

وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف "أسيادكم" إهانة المصريين والجمهور.
 وأكدت في الفيديو  أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء انفعال بدرية طلبة على متابعيها بعد تعرضها لاتهامات بأنها قصرت في حق زوجها الراحل وفي مرضه ما دفعها للحرص على الرد من أجل أبنائها.

رد الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية 

ردت الفنانة بدرية طلبة، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويلها إلى التحقيق لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري، غير مُعترضة تمامًا على هذا القرار.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلاً غلطانة إني أنساق ورا قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لأنهم بردو دخلوا استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدا من كدا وأكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة علي صفحتى والحمد لله إن حيتم تحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلامى بعيدًا عن أي توترأو استفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب.

بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية إحالة بدرية طلبة للتحقيق

