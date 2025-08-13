قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية

بدرية طلبة
بدرية طلبة

ردت الفنانة بدرية طلبة، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويلها إلى التحقيق لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري، غير مُعترضة تمامًا على هذا القرار.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلاً غلطانة إني أنساق ورا قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لأنهم بردو دخلوا استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدا من كدا وأكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة علي صفحتى والحمد لله إن حيتم تحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلامى بعيدًا عن أي توترأو استفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب”.

تحويل بدرية طلبة إلى التحقيق 

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية تحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور  والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

 وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.

ونفت بدرية طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع "الخرفان" على حد وصفها.

وأشارت بدرية طلبة إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجّهت لها وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر.

وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف "أسيادكم" إهانة المصريين والجمهور.
 

وأكدت في الفيديو  أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء انفعال بدرية طلبة على متابعيها بعد تعرضها لاتهامات بأنها قصرت في حق زوجها الراحل وفي مرضه ما دفعها للحرص على الرد من أجل أبنائها. 

الفنانة بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية الشعب المصري فيسبوك البث المباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

قطط

العلماء كشفوا السر.. لماذا تسقط القطط دائما على أقدامها؟

وسام أبو علي

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

بالصور

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد