قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب -سواء كانت جميلة أو صعبة- منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

كما شددت شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وتعرب شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.

قرار ياسر قنطوش

في سياق متصل كان دعا المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي السابق باسم الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيانه إلى مخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية متخصصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، وإبعادها عن الأشخاص الذين يسعون إلى تدميرها بحسب وصفه، مؤكدًا أن شيرين تمثل «جوهرة فنية» يجب الحفاظ عليها.

وأكد قنطوش أنه طالما نصح شيرين بالسفر والابتعاد عن هذا الشخص حفاظًا على صحتها، لكنها لم تنفذ ذلك، مشيرًا إلى أنه رغم نجاحه في العديد من القضايا لصالحها، فإن الوضع الحالي بات يفوق اختصاصه كمحامٍ.

واختتم قنطوش بيانه قائلًا: “اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني لها، وأتمنى لها التوفيق والنجاح فيما هو قادم”.