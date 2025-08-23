عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك

وظهرت عبير صبري بإطلالة جذابه ترتدي لوك كاجوال، بالون البيج وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

انفصال عبير صبري

وقد أعلنت الفنانة عبير صبري ، خبر انفصالها عن زوجها عن المحامي أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات ، ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح .

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “أعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة ، وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. أتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

واختتمت قائلة: “محبتكم دائما مصدر أمان لى وقوة”.