أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
فن وثقافة

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة

عبير صبري
عبير صبري
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك

وظهرت عبير صبري بإطلالة جذابه ترتدي لوك كاجوال، بالون البيج وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

انفصال عبير صبري

وقد أعلنت الفنانة عبير صبري ، خبر انفصالها عن زوجها عن المحامي أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات ، ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح .

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “أعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة ، وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. أتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

واختتمت قائلة: “محبتكم دائما مصدر أمان لى وقوة”.

الفنانة عبير صبري جلسة تصوير جديدة انفصال عبير صبري المحامي أيمن البياع

