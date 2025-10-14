قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف في أسيوط
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
إيران: الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي لا تبرر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أراضينا

إسراء صبري

قالت الخارجية الإيرانية، إن الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي  لا تبرر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أراضينا.

وأوضحت: نحن منفتحون على الحوار لكن سنتعامل بحزم للدفاع عن مصالحنا العليا، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والحوار تتعارض مع أفعال أمريكا العدائيةِ والإجرامية ضد الشعب الإيراني.

كما ادانت الخارجية الإيرانية بشدة الاتهامات الباطلة والادعاءات غير المسؤولة التي أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن إيران في “الكنيست”.

وقالت الخارجية الأيرانية : أمريكا بصفتها أكبر منتج للإرهاب وداعم للكيان الصهيوني لا يحق لها توجيه الاتهامات للآخرين..

