إيران: الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي لا تبرر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أراضينا

قالت الخارجية الإيرانية، إن الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي لا تبرر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أراضينا.

وأوضحت: نحن منفتحون على الحوار لكن سنتعامل بحزم للدفاع عن مصالحنا العليا، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والحوار تتعارض مع أفعال أمريكا العدائيةِ والإجرامية ضد الشعب الإيراني.

كما ادانت الخارجية الإيرانية بشدة الاتهامات الباطلة والادعاءات غير المسؤولة التي أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن إيران في “الكنيست”.

وقالت الخارجية الأيرانية : أمريكا بصفتها أكبر منتج للإرهاب وداعم للكيان الصهيوني لا يحق لها توجيه الاتهامات للآخرين..