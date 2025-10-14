اول تعليق من ايران علي دعوة ترامب لطهران بإبرام إتفاق مع واشنطن

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوار حيث اتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي".

جاء ذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والحوار تتعارض مع أفعال أمريكا العدائيةِ والإجرامية ضد الشعب الإيراني.

كما ادانت الخارجية الإيرانية بشدة الاتهامات الباطلة والادعاءات غير المسؤولة التي أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن إيران في “الكنيست”.

وقالت الخارجية الأيرانية : أمريكا بصفتها أكبر منتج للإرهاب وداعم للكيان الصهيوني لا يحق لها توجيه الاتهامات للآخرين..

واضافت : يحتفظ الشعب الإيراني لبطل إيران الشهيد قاسم سليماني بذاكرة لا تغفر ولا تنسى جريمة قتل ذلك الرجل.

وتابعت : التصريحات الكاذبة حول برنامج إيران النووي لا يمكن أن تغطي على جرائم أمريكا.

وختمت : التصريحات الأمريكية الأخيرة دليل على سلوكيات واشنطن العدائية ضد الشعب الإيراني.