عبد العال: المنتخب لن يستفيد من مواجهة إيران و أوزبكستان الوديتين

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لن يحقق أي استفادة ممكنة من مواجهة إيران وأوزبكستان الوديتين ، والمقرر لهما في معسكر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني بقيادة مدربه حسام حسن ، دورة ودية في الإمارات بمشاركة إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر ، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: المنتخب لن يستفيد من مواجهة إيران وأوزبكستان في التوقف الدولي المقبل ، فكان من الأفضل مواجهة منتخبات إفريقية للاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ، وليس منتخبات من قارة آسيا ولديهم أسلوب لعب مختلف.



