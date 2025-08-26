تفاصيل عودة الفنانة أنغام للحفلات على مسرح رويال ألبرت بلندن

عادت الفنانة أنغام إلى مصر بعد فترة من الغياب في رحلة علاج شاقة بألمانيا لعلاج البنكرياس، وذلك في طائرة خاصة إلى مطار العلمين لقضاء فترة النقاهة في فيلتها بالساحل الشمالي قبل أن تعود لاستكمال نشاطها الفني.



أبرز مراحل نشاط أنغام الفني خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق حلمها بالوقوف على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن في الحفل المنتظر الذي أعلن عنه منذ عدة أشهر.

وكشف راندا رياض مديرة أعمال أنغام في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد أن الحفل سيقام وسط حضور جماهيري واسع من الجاليات العربية والأجنبية.

وبرغم أزمتها المرضية مازالت خطط إقامة حفل أنغام في قاعة رويال الملكية الشهيرة قائمة ويتواجد الحدث على أجندة المسرح الذي استضاف نجوم وقامات الغناء في العالم من قبل، ليقام يوم 23 سبتمبر المقبل.



وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولارا بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعدادا كبيرة من الجمهور.

ومن المقرر أن يقام حفل أنغام في تمام السابعة والنصف مساءً بحسب جدول قاعة رويال الملكية في لندن ومازالت التذاكر متاحة عبر موقعها الرسمي.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.

‎ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً.

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.

‎كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.