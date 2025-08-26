مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن قائمة أفلام مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"، للدورة ال ٤١ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢ إلي ٦ أكتوبر المقبل ، والتي تضم هذا العام مجموعة متميزة من الأعمال التي تعكس طاقات وإبداعات الجيل الجديد من السينمائيين الشباب.

وتشمل قائمة الأفلام:

فيلم سر ڤيكتوريا – إخراج بسمة فرح نانسي – فيلم مانجو – إخراج راندا علي – فيلم فكري تاني – إخراج ياسمين وادي – فيلم Another shade of blue – إخراج محمد صبحي – فيلم أنا هويت – إخراج نادر هاني – فيلم أبوليون – إخراج أمير يوسف – فيلم بيلعب في عبي – إخراج أنطونيوس باسيلي – فيلم حيث ينام الأحياء – إخراج عالية إبراهيم – فيلم كاتساروس – إخراج محمد الحديدي – فيلم عدي- إخراج محمد عادل حسان، معًا Let's unite– إخراج محمد فهيم، مبروك ما جالك – إخراج إسلام عبد الجواد، أمل غائب – إخراج عمر عزيز، ومن الحب – إخراج نهال نور، كان نفسي – إخراج أسامة القزاز، راضي ونعمة – إخراج نورا كمال، حياة – إخراج عمر الرياني، موزع البريد – إخراج أحمد فايز، ع الرف – إخراج تهاني مصطفى الأسمر،

فراشة – إخراج سيف الدين أبو يوسف ، محاولة لاستعادة شخص ذائب – إخراج محمود صديق محمد، أوشريا – إخراج شهد عمرو مصطفى، بالونة – إخراج أحمد عثمان، أبدچو – إخراج فاطمة صالح، ليلة معاون – إخراج مهند عاطف، ظل الأزقة – محمد السباعي، لحظة – سلمى أسامة زكي، فبريكا – أميرة عشري، كل سنة وأنتي طيبة يا مامتي – چومانا ناصر يوسف نصر، في The burned umbra– إيناس الخشاب، الشنطة – يوسف فايد، أفق الحدث – مصطفى سيد مبارك، نص حالة – محمد حافظ، صوت من وسط البلد إخراج الفیصل بدر ، ٣٢ أبو المحاسن الشاذلي إخراج مي زيادي، نتروما إخراج كنزي عمرو، اللي فاضل إخراج أمل الشورى،

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"، والتي تضم نخبة من المبدعين، برئاسة الإعلامية والناقدة السينمائية آمال عثمان، وعضوية كل من:

الدكتور حسين بكر – أستاذ التصوير السينمائي بالمعهد العالي للسينما ورئيس المركز القومي للسينما السابق، والفنانة أميرة فتحي – التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وحصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية عام 2003.