معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن قائمة أفلام مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"

أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"، للدورة ال ٤١ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢ إلي ٦ أكتوبر المقبل ، والتي تضم هذا العام مجموعة متميزة من الأعمال التي تعكس طاقات وإبداعات الجيل الجديد من السينمائيين الشباب.

وتشمل قائمة الأفلام:
فيلم سر ڤيكتوريا – إخراج بسمة فرح نانسي – فيلم مانجو – إخراج راندا علي – فيلم فكري تاني – إخراج ياسمين وادي – فيلم Another shade of blue – إخراج محمد صبحي – فيلم أنا هويت – إخراج نادر هاني – فيلم أبوليون – إخراج أمير يوسف – فيلم بيلعب في عبي – إخراج أنطونيوس باسيلي – فيلم حيث ينام الأحياء – إخراج عالية إبراهيم – فيلم كاتساروس – إخراج محمد الحديدي – فيلم عدي- إخراج محمد عادل حسان، معًا Let's unite– إخراج محمد فهيم، مبروك ما جالك – إخراج إسلام عبد الجواد، أمل غائب – إخراج عمر عزيز،  ومن الحب – إخراج نهال نور، كان نفسي – إخراج أسامة القزاز،  راضي ونعمة – إخراج نورا كمال، حياة – إخراج عمر الرياني، موزع البريد – إخراج أحمد فايز، ع الرف – إخراج تهاني مصطفى الأسمر،
فراشة – إخراج سيف الدين أبو يوسف ، محاولة لاستعادة شخص ذائب – إخراج محمود صديق محمد، أوشريا – إخراج شهد عمرو مصطفى، بالونة – إخراج أحمد عثمان، أبدچو – إخراج فاطمة صالح، ليلة معاون – إخراج مهند عاطف، ظل الأزقة – محمد السباعي، لحظة – سلمى أسامة زكي، فبريكا – أميرة عشري، كل سنة وأنتي طيبة يا مامتي – چومانا ناصر يوسف نصر، في The burned umbra– إيناس الخشاب، الشنطة – يوسف فايد، أفق الحدث – مصطفى سيد مبارك، نص حالة – محمد حافظ، صوت من وسط البلد إخراج الفیصل بدر ، ٣٢ أبو المحاسن الشاذلي إخراج  مي زيادي، نتروما إخراج  كنزي عمرو، اللي فاضل إخراج أمل الشورى،

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة "شباب مصر – قسم الطلبة"، والتي تضم نخبة من المبدعين، برئاسة الإعلامية والناقدة السينمائية آمال عثمان، وعضوية كل من:
الدكتور حسين بكر – أستاذ التصوير السينمائي بالمعهد العالي للسينما ورئيس المركز القومي للسينما السابق، والفنانة أميرة فتحي – التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وحصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية عام 2003.

فعاليات مهرجان الأسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأفلام المشاركة فى الدورة ٤١ من مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

مشغولات ذهبية

الذهب يرتفع مدعومًا بضعف الدولار وتوترات سياسية في واشنطن

البنك المركزي المصري

المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

جانب من الاجتماع

قطاع الأعمال تبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء الشركات التابعة

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

