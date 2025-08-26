التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يُقام على جزيرة ليدو حتى 6 من سبتمبر المقبل.

يشكّل المهرجان بداية موسم الجوائز الكبرى، وعلى رأسها الأوسكار، حيث يُعد منصة أساسية لانطلاق أبرز الأعمال السينمائية العالمية.

حفل وفيلم الافتتاح

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.



ومن المقرر أن تُقدِّم الممثلة والمذيعة الإيطالية إيمانويلا فانيلّي حفلي الافتتاح والختام.



كما يشهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته، إلى جانب تكريم النجمة الأمريكية كيم نوفاك.

لجنة التحكيم وضيوف المهرجان

يرأس لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية المخرج الأمريكي ألكسندر باين، ويعاونه كل من المخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، المخرج الروماني كريستيان مونجيو، المخرج الإيراني محمد رسولوف، الممثلة البرازيلية فيرناندا توريس، والممثلة الصينية تشاو تاو.

أما ضيوف الافتتاح من نجوم هوليوود فيتقدمهم جوليا روبرتس، دواين “ذا روك” جونسون، إيما ستون، وجورج كلوني، إلى جانب حضور واسع من نجوم أوروبا والعالم العربي.

أبرز الأفلام المشاركة



ومن المقرر أن يتنافس 21 فيلما للفوز بالأسد الذهبي الذي ناله العام الفائت فيلم "the room next door “ للمخرج بيدرو ألمودوفار، وهو عمل يتناول نهاية الحياة.

وتنافس نتفليكس بثلاثة أفلام على الأسد الذهبي فيما تعد جوليا روبرتس وإيما ستون أبرز النجمات المنتظر حضورهن.

يحفل البرنامج الرسمي هذا العام بعدد كبير من الأعمال المنتظرة، من بينها:

‏ • “Frankenstein” للمخرج جييرمو ديل تورو.

‏ • “A House of Dynamite” للمخرجة الحائزة على الأوسكار كاثرين بيجلو.

‏ • “Jay Kelly” من توقيع نواه باومباخ.

‏ • “Bugonia” للمخرج يورجوس لانثيموس، وبطولة إيما ستون.

‏ • “After the Hunt” للوكّا جوادانيينو، مع جوليا روبرتس.

‏ • “The Wizard of the Kremlin” لأوليفييه أساياس، بموضوع سياسي مثير للجدل.

كما يشهد قسم “آفاق” مشاركة فيلم “Mother” للمخرجة تيوانا ميتيفسكا، بينما تعرض خارج المسابقة أعمال لمخرجين كبار مثل جيم جارموش، صوفيا كوبولا، ولوكريسيا مارتيل.

قضايا سياسية وإنسانية على الشاشة

تُسلط بعض الأفلام الضوء على قضايا راهنة وحساسة، مثل فيلم “The Voice of Hind Rajab” أو "صوت هند رجب" عن مأساة الطفلة الفلسطينية في غزة، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم وثائقي بعنوان “My Father and Qaddafi” يتناول قصة اختفاء سياسي ليبي، إلى جانب أعمال أخرى تتناول الحروب.

ويُسدل الستار على فعاليات المهرجان بفيلم “Dog 51”، وهو عمل ضخم الإنتاج للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز، وتلعب بطولته الممثلة الفرنسية أديل إكزاركوبولوس.



يقدم الفيلم رؤية سينمائية مشوقة تجمع بين الأكشن والدراما السياسية، حيث يتناول قصة محقق يُكلف بكشف شبكة غامضة تقف وراء جرائم ذات طابع دولي، لتتحول مهمته إلى صراع معقد يختلط فيه البعد الإنساني مع التحديات الأمنية.