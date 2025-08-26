قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
نجلاء سليمان

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يُقام على جزيرة ليدو حتى 6 من سبتمبر المقبل.

يشكّل المهرجان بداية موسم الجوائز الكبرى، وعلى رأسها الأوسكار، حيث يُعد منصة أساسية لانطلاق أبرز الأعمال السينمائية العالمية.

حفل وفيلم الافتتاح

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.


ومن المقرر أن تُقدِّم الممثلة والمذيعة الإيطالية إيمانويلا فانيلّي حفلي الافتتاح والختام.


كما يشهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته، إلى جانب تكريم النجمة الأمريكية كيم نوفاك.

لجنة التحكيم وضيوف المهرجان

يرأس لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية المخرج الأمريكي ألكسندر باين، ويعاونه كل من المخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، المخرج الروماني كريستيان مونجيو، المخرج الإيراني محمد رسولوف، الممثلة البرازيلية فيرناندا توريس، والممثلة الصينية تشاو تاو.

أما ضيوف الافتتاح من نجوم هوليوود فيتقدمهم جوليا روبرتس، دواين “ذا روك” جونسون، إيما ستون، وجورج كلوني، إلى جانب حضور واسع من نجوم أوروبا والعالم العربي.

أبرز الأفلام المشاركة


ومن المقرر أن يتنافس 21  فيلما للفوز بالأسد الذهبي الذي ناله العام الفائت فيلم "the room next door “ للمخرج بيدرو ألمودوفار، وهو عمل يتناول نهاية الحياة.

وتنافس نتفليكس بثلاثة أفلام على الأسد الذهبي فيما تعد جوليا روبرتس وإيما ستون أبرز النجمات المنتظر حضورهن.

يحفل البرنامج الرسمي هذا العام بعدد كبير من الأعمال المنتظرة، من بينها:

‏    •    “Frankenstein” للمخرج جييرمو ديل تورو.
‏    •    “A House of Dynamite” للمخرجة الحائزة على الأوسكار كاثرين بيجلو.
‏    •    “Jay Kelly” من توقيع نواه باومباخ.
‏    •    “Bugonia” للمخرج يورجوس لانثيموس، وبطولة إيما ستون.
‏    •    “After the Hunt” للوكّا جوادانيينو، مع جوليا روبرتس.
‏    •    “The Wizard of the Kremlin” لأوليفييه أساياس، بموضوع سياسي مثير للجدل.

كما يشهد قسم “آفاق” مشاركة فيلم “Mother” للمخرجة تيوانا ميتيفسكا، بينما تعرض خارج المسابقة أعمال لمخرجين كبار مثل جيم جارموش، صوفيا كوبولا، ولوكريسيا مارتيل.

قضايا سياسية وإنسانية على الشاشة

تُسلط بعض الأفلام الضوء على قضايا راهنة وحساسة، مثل فيلم “The Voice of Hind Rajab”  أو "صوت هند رجب" عن مأساة الطفلة الفلسطينية في غزة، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم وثائقي بعنوان “My Father and Qaddafi” يتناول قصة اختفاء سياسي ليبي، إلى جانب أعمال أخرى تتناول الحروب.

ويُسدل الستار على فعاليات المهرجان بفيلم “Dog 51”، وهو عمل ضخم الإنتاج للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز، وتلعب بطولته الممثلة الفرنسية أديل إكزاركوبولوس.


يقدم الفيلم رؤية سينمائية مشوقة تجمع بين الأكشن والدراما السياسية، حيث يتناول قصة محقق يُكلف بكشف شبكة غامضة تقف وراء جرائم ذات طابع دولي، لتتحول مهمته إلى صراع معقد يختلط فيه البعد الإنساني مع التحديات الأمنية.

افتتاح مهرجان فينيسيا مهرجان فينيسيا جورج كلوني

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

السعودية

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

أحمد الشرع

سوريا ..الشرع: لا أنتمي للإخوان وكنت أكبر المتضررين من تنظيم داعش

غزة والمعاناة

شهداء في غزة بغارات وحشية للاحتلال.. بينهم منتظرو مساعدات

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد