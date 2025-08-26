قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل عرضه في مهرجان فينيسيا.. انطلاق الإعلان الرسمي لفيلم 100Nights of Hero

أمير المصري
أمير المصري
قسم الفن

طرح الإعلان الرسمي لفيلم 100 Nights of Hero تمهيدًا لعرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 82، والتي تقام فاعلياته في الفترة من 27 أغسطس لـ 9 سبتمبر، ويعرض الفيلم ضمن ختام أسبوع النقاد. 


الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.


ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.
وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.


ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته. 
 

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.
وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة.  كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland
وقد انتهى أمير المصري من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

أمير المصري مهرجان فينيسيا افتتاح مهرجان فينيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

ترشيحاتنا

صورة من الاجتماع

مدبولي يجتمع برئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة في أول أيام عمل رئيسها الجديد

السياحة في مصر

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل للمصريين العاملين بالسوق الصيني "china read"

المخرج الراحل هاني المهدي

كأنه حاسس.. آخر كلمات المخرج هاني المهدي قبل وفاته

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد