قبل عرضه في مهرجان فينيسيا.. انطلاق الإعلان الرسمي لفيلم 100Nights of Hero

طرح الإعلان الرسمي لفيلم 100 Nights of Hero تمهيدًا لعرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 82، والتي تقام فاعلياته في الفترة من 27 أغسطس لـ 9 سبتمبر، ويعرض الفيلم ضمن ختام أسبوع النقاد.



الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.



ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.



ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.



ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة. كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland

وقد انتهى أمير المصري من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.