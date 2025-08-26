قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نجوي فؤاد: لن أجري عملية جراحية غدًا.. وأنتظر نتيجة الفحوصات

أحمد البهى

نفت الفنانة نجوي فؤاد ما تردد عن إجرائها عملية جراحية غدًا، مؤكدة أنها مازالت تجري فحوصات.

وتابعت نجوي فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ليس صحيحا أنني سأقوم بإجراء عملية جراحية غدًا، فمازلت أجري بعض الفحوصات الطبية للاستقرار على الوقت المناسب لإجراء الجراحة.

وأثارت الفنانة نجوى فؤاد جدلاً واسعاً بعد استغاثتها بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بسبب أزمتها الصحية والمالية التي تمر بها، مؤكدة أنها غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج ومعاشها الشهري لا يتجاوز 600 جنيه.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بنظرة تانية” عن رفضها الانتقال إلى دار المسنين التابعة لنقابة الممثلين، مشيرة إلى أنها تسكن في شقة إيجار ولا تملك أي مصدر دخل إضافي.


 من جانبه، تفاعل وزير الثقافة ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي مع استغاثتها، حيث أرسلا وفداً لبحث حالتها، ووجهت نجوى فؤاد الشكر للوزير وكل من ساندها.

الفنانة نجوي فؤاد نجوي فؤاد الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

ماجي الحلواني

ماجي الحلواني تناشد الرئيس السيسي لإنقاذ أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

احمد حسن

أحمد حسن يكشف تاريخ مواجهات الزمالك أمام فاركو

كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن استبعاد رودريجو ونيمار: يعرفان رقمي

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

