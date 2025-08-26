طرح فيلم أخطر رجل في العالم فى هذا الموعد بالسينمات المصرية

قررت الشركة المنتجة لفيلم آخر رجل فى العالم، طرحه فى السينمات يوم 4 من سبتمبر القادم ، فى السينمات المصرية .

فيلم “آخر رجل في العالم”، وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

وأعلن صناع العمل أن بطل العمل سيكون مفاجأة بالنسبة للمشاهدين ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي ومن إنتاج محمد علي أحمد.



