خلافات وزيجات وأزمات وطلاقات.. معلومات رقمية فى حياة شيرين عبد الوهاب

على مدار الأيام الماضية، تصدر اسم الفنان شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث، بسبب أزمتها الجديدة مع محاميها ياسر قنطوش، وعودتها مرة أخرى إلى زوجها السابق حسام حبيب كأصدقاء.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات الرقمية فى حياة شيرين عبد الوهاب:

7 ألبومات فقط قامت شيرين عبد الوهاب بتقديمها بشكل رسمي ومنفرد على مدار مشوارها الفني، وأشهرها “اسأل عليا، جرح تاني، حبيت نساي، أنا كتير".

فيما أصدرت شيرين عبد الوهاب ألبومها الأول بالاشتراك مع تامر حسني، وألبوم ”بطمنك"، والذي كان عبارة عن أغنيتين فقط، بالإضافة إلى بعض الأغاني التى صدرت لها قبل ذلك وأعيد توزيعهما بشكل جديد فى هذا الألبوم، ومجموعة الأغاني التى أصدرتها مؤخرًا والتى كانت عبارة عن ألبوم مثل “بتمنى أنساك” و"عودتني الدنيا"، ولكن لم يتم وضع اسم محدد للألبوم.

3 زيجات فى حياة شيرين عبد الوهاب، وهم المايسترو مدحت خميس، والموزع الشهير محمد مصطفى، والمغني حسام حبيب.

2 عدد أبنائها من الموزع محمد مصطفى، وهما مريم وهنا، كما أن هذا هو عدد المرات التى عادت فيها لـ حسام حبيب كزوجين.

4 أزمات حدثت بين شيرين عبد الوهاب وشركات إنتاج، الأزمة الأولى مع مكتشفها نصر محروس، وانتهت بدفع شرط جزائي والانتقال إلى روتانا، ثم حدثت أزمة مع روتانا بسبب عدم تجديد التعاقد، ثم كان هناك خلاف مع شركة نجوم ريكوردز والتى أنتجت لها أغنية "يا حبيبي" مع حسام حبيب، ثم مؤخرًا خلافها مع شركة روتانا.

5 خلافات مع زملاء لها من الوسط الفني، كان أبرزهم الفنان عمرو دياب الذي قامت بمصالحته بعد سنوات من خلال منشور عبر “إنستجرام”، كما دخلت فى خلاف مع الملحن عمرو مصطفى، والمخرج محمد سامي، والفنانة أنغام ، وتامر حسني، إلا أن الصلح مع الأخير حدث منذ سنوات طويلة.

1 وحيدة أعلنت فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزال الفن، وكان هذا الأمر عام 2016، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وقد تعرضت إلى انتقادات لإعلانها هذا القرار من خلال وسيلة إعلامية غير مصرية، لتعود وتعلن تراجعها من خلال جريدة الأهرام.