توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص

أكد الفنان القدير توفيق عبد الحميد أنه سعيد باستجابة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية إلي شكواه التى قام بنشرها عبر موقع فيسبوك.

وقال الفنان القدير توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أشكر المهندس أحمد جابر الذى تواصل معي وطب مني أرسال الأوراق، ثم عاود الاتصال بي وقال لي إن المشكلة سيتم حلها اليوم، وسيعود العداد.

واستكمل توفيق عبد الحميد: سعيد بانتهاء تلك الأزمة لأنها مشكلة كانت تضايقني، ولم يكن لي ذنب بها، كانت تحتاج إلي عمل محضر وأمور عديدة، بالإضافة إلي مبلغ الغرامة الذي وصل إلي 20 ألف جنيه.

وكان قد استغاث الفنان توفيق عبد الحميد بالمسؤولين بعد أن تمت إزالة عداد المياه الخاص بمنزله في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه برغم عدم زيارته لمنزله الخاص منذ 15 عاما، إلا أنه كان دائما حريصا على أن يسدد فواتير المياه.



وشارك الفنان توفيق عبد الحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه : "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية.. حدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحرى في شارع أطلس، دفعت فواتير المياه لفترة طويلة رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية، وأنا كمان مكنتش بروحها، لكن دفعتها وبعد شوية شالوا عداد المياه، وبعد شوية عملوا ليا مخالفة استخدام المياه بشكل غير قانوني، وحرروا ليا مخالفة بـ 20 ألف جنيه، كل ده والشقة مقفولة لسنوات طويلة".

وأضاف توفيق عبد الحميد: "ممكن تتأكدوا من هذا الأمر من استخدام عداد الكهرباء، لأني خاصمتها علشان كانت بتشوف البحر من كل حتة فيها، وبعد كده اختلف الأمر تماما، وبقت كمان مجروحة وأنا كمان بقيت مريض، فخاصمتها ومروحتهاش بقالي حوالى 15 سنة، ينفع كدة يا إسكندرية ويا رئيس مرفق مياه المنتزه، أنا عايز العداد بتاعي اللى شلتوه ويبقي في الشقة".