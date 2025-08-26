قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
فن وثقافة

توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
أحمد البهى

أكد الفنان القدير توفيق عبد الحميد أنه سعيد باستجابة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية إلي شكواه التى قام بنشرها عبر موقع فيسبوك.

وقال الفنان القدير توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أشكر  المهندس أحمد جابر الذى تواصل معي وطب مني أرسال الأوراق، ثم عاود الاتصال بي وقال لي إن المشكلة سيتم حلها اليوم، وسيعود العداد. 

واستكمل توفيق عبد الحميد: سعيد بانتهاء تلك الأزمة لأنها مشكلة كانت تضايقني، ولم يكن لي ذنب بها، كانت تحتاج إلي عمل محضر وأمور عديدة، بالإضافة إلي مبلغ الغرامة الذي وصل إلي 20 ألف جنيه.

وكان قد استغاث الفنان توفيق عبد الحميد بالمسؤولين بعد أن تمت إزالة عداد المياه الخاص بمنزله في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه برغم عدم زيارته لمنزله الخاص منذ 15 عاما، إلا أنه كان دائما حريصا على أن يسدد فواتير المياه.


وشارك الفنان توفيق عبد الحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه : "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية.. حدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحرى في شارع أطلس، دفعت فواتير المياه لفترة طويلة رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية، وأنا كمان مكنتش بروحها، لكن دفعتها وبعد شوية شالوا عداد المياه، وبعد شوية عملوا ليا مخالفة استخدام المياه بشكل غير قانوني، وحرروا ليا مخالفة بـ 20 ألف جنيه، كل ده والشقة مقفولة لسنوات طويلة".

وأضاف توفيق عبد الحميد: "ممكن تتأكدوا من هذا الأمر من استخدام عداد الكهرباء، لأني خاصمتها علشان كانت بتشوف البحر من كل حتة فيها، وبعد كده اختلف الأمر تماما، وبقت كمان مجروحة وأنا كمان بقيت مريض، فخاصمتها ومروحتهاش بقالي حوالى 15 سنة، ينفع كدة يا إسكندرية ويا رئيس مرفق مياه المنتزه، أنا عايز العداد بتاعي اللى شلتوه ويبقي في الشقة".

الفنان القدير توفيق عبد الحميد توفيق عبد الحميد شركة مياة الاسكندرية

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

