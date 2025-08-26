قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية

عاطف كامل
عاطف كامل
قسم الفن

أعلنت طليقة الإعلامي الراحل عاطف كامل عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، عن وفاته نتيجة تأثره بصدور حكم قضائي ضده.

وقالت السيدة منى، طليقة الإعلامي عاطف كامل: “لتوضيح الأمور.. عاطف كامل كان مريض قلب، وهو توفى بسبب تأثره بعد حكم في قضية رفعتها عليه طليقته من الزواج الثاني، أنا انفصلت عن أبو أولادي من عام 2009، وجيت بالأولاد أمريكا، ومنذ ذلك الوقت علاقتنا معه كان فيها كل ود احترام ولم يكن بيننا أي قضايا، ربنا يرحمه ويعزينا”.

وتابعت فى منشور آخر: “سوف أقوم بنشر موعد جنازة عاطف كامل مجرد وصول الأولاد إلى القاهرة صلوا لنا وألف شكر على رسايل التعزية”.

فجع الوسط الإعلامي المصري مساء أمس، الاثنين،  بوفاة الإعلامي عاطف كامل، أحد أبرز وجوه التليفزيون المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة أنهت مسيرة إعلامية امتدت لعقود.

وفاة الإعلامي المصري عاطف كامل إثر أزمة قلبية مفاجئة

وأعلنت الإعلامية عواطف أبو السعود خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل.. ربنا يرحمه ويغفر له، خالص التعازي لأسرته ومحبيه".

طليقة الاعلامي الراحل عاطف كامل الاعلامي الراحل عاطف كامل الاعلامي عاطف كامل وفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

كيفيه استخراج شهادة ميلاد

وأنت واقف.. كيفية استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالمدارس والجامعات

وزارة الصحة

الصحة: 110 آلاف زيارة للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها

المصريون داخل الجمهورية يختارون شيوخهم بجولة الإعادة فى 5 محافظات.. غدًا

المصريون داخل الجمهورية يختارون شيوخهم بجولة الإعادة فى 5 محافظات.. غدًا

بالصور

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد