طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية

أعلنت طليقة الإعلامي الراحل عاطف كامل عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، عن وفاته نتيجة تأثره بصدور حكم قضائي ضده.

وقالت السيدة منى، طليقة الإعلامي عاطف كامل: “لتوضيح الأمور.. عاطف كامل كان مريض قلب، وهو توفى بسبب تأثره بعد حكم في قضية رفعتها عليه طليقته من الزواج الثاني، أنا انفصلت عن أبو أولادي من عام 2009، وجيت بالأولاد أمريكا، ومنذ ذلك الوقت علاقتنا معه كان فيها كل ود احترام ولم يكن بيننا أي قضايا، ربنا يرحمه ويعزينا”.

وتابعت فى منشور آخر: “سوف أقوم بنشر موعد جنازة عاطف كامل مجرد وصول الأولاد إلى القاهرة صلوا لنا وألف شكر على رسايل التعزية”.

فجع الوسط الإعلامي المصري مساء أمس، الاثنين، بوفاة الإعلامي عاطف كامل، أحد أبرز وجوه التليفزيون المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة أنهت مسيرة إعلامية امتدت لعقود.

وفاة الإعلامي المصري عاطف كامل إثر أزمة قلبية مفاجئة

وأعلنت الإعلامية عواطف أبو السعود خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل.. ربنا يرحمه ويغفر له، خالص التعازي لأسرته ومحبيه".