تعيين رئيس وزراء جديد في غينيا بيساو بعد الانقلاب العسكري

أعلن الحاكم العسكري الجديد لغينيا بيساو الجنرال هورتا إنتا-أ، في مرسوم صدر يوم الجمعة، تعيين وزير المالية إليديو فييرا تي رئيسًا جديدًا للوزراء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

الانقلاب العسكري في غينيا بيساو

أكد إنتا-أ لتي خلال حفل أداء اليمين الدستورية القصير أن شعب غينيا بيساو "يتوقع الكثير" من قادته الجدد، معربًا عن أمله في أن "يواصل" الحكومة العسكرية الجديدة ورئيس الوزراء "العمل جنبًا إلى جنب".

يُعد كل من إنتا-أ، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا لغينيا بيساو يوم الخميس، وتي مقربين من إمبالو، الرئيس المخلوع.

يأتي إعلان يوم الجمعة بعد أيام قليلة من إعلان ضباط الجيش سيطرتهم الكاملة على غينيا بيساو خلال خطاب متلفز عشية الإعلان المتوقع عن النتائج الأولية للانتخابات.

كان إمبالو يسعى لإعادة انتخابه ضد منافسه الرئيسي، فرناندو دياس وقد أعلن كلا المرشحين فوزهما قبل إعلان النتائج التي لم تُعلن بعد.

أدان قادة إقليميون ودوليون الانقلاب العسكري، وهو واحد من عدة انقلابات شهدتها غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام ١٩٧٤.

تعليق عضوية غينيا بيساو

أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة تعليق عضوية غينيا بيساو "بأثر فوري"، بعد وقت قصير من تجميد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية غينيا بيساو في "جميع هيئات صنع القرار".