قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هو الموت فيه تريند .. شقيقة هبة الزياد توضح حقائق تهديد الإعلامية الراحلة
وزارة الثقافة تكشف الآثار الناتجة عن حريق ديكور مسلسل الكينج باستديو مصر
بركلات الترجيح.. أهلي جدة يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعيين رئيس وزراء جديد في غينيا بيساو بعد الانقلاب العسكري

غينيا بيساو
غينيا بيساو
قسم الخارجي

أعلن الحاكم العسكري الجديد لغينيا بيساو الجنرال هورتا إنتا-أ، في مرسوم صدر يوم الجمعة، تعيين وزير المالية إليديو فييرا تي رئيسًا جديدًا للوزراء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

الانقلاب العسكري في غينيا بيساو

أكد إنتا-أ لتي خلال حفل أداء اليمين الدستورية القصير أن شعب غينيا بيساو "يتوقع الكثير" من قادته الجدد، معربًا عن أمله في أن "يواصل" الحكومة العسكرية الجديدة ورئيس الوزراء "العمل جنبًا إلى جنب".

يُعد كل من إنتا-أ، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا لغينيا بيساو يوم الخميس، وتي مقربين من إمبالو، الرئيس المخلوع.

يأتي إعلان يوم الجمعة بعد أيام قليلة من إعلان ضباط الجيش سيطرتهم الكاملة على غينيا بيساو خلال خطاب متلفز عشية الإعلان المتوقع عن النتائج الأولية للانتخابات.

كان إمبالو يسعى لإعادة انتخابه ضد منافسه الرئيسي، فرناندو دياس وقد أعلن كلا المرشحين فوزهما قبل إعلان النتائج التي لم تُعلن بعد.

أدان قادة إقليميون ودوليون الانقلاب العسكري، وهو واحد من عدة انقلابات شهدتها غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام ١٩٧٤.

تعليق عضوية غينيا بيساو

أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة تعليق عضوية غينيا بيساو "بأثر فوري"، بعد وقت قصير من تجميد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية غينيا بيساو في "جميع هيئات صنع القرار".

غينيا بيساو رئيس وزراء جديد في غينيا بيساو الانقلاب العسكري إليديو فييرا غرب إفريقيا الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ترشيحاتنا

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

صورة أرشيفية

بين القانون والدين وعلم النفس| ماذا بعد مطالبة الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال؟.. خبراء يعلقون

بالصور

النبات المعجزة .. مفتاح جديد لعلاج ألزهايمر

اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد