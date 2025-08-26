توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه

استغاث الفنان توفيق عبد الحميد بالمسؤولين بعد أن تمت إزالة عداد الكهرباء الخاص بمنزله في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه برغم عدم زيارته لمنزله الخاص منذ 15 عاما، إلا أنه كان دائما حريصا على أن يسدد فواتير المياه.



وشارك الفنان توفيق عبد الحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه : "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية.. حدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحرى في شارع أطلس، دفعت فواتير المياه لفترة طويلة رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية، وأنا كمان مكنتش بروحها، لكن دفعتها وبعد شوية شالوا عداد المياه، وبعد شوية عملوا ليا مخالفة استخدام المياه بشكل غير قانوني، وحرروا ليا مخالفة بـ 20 ألف جنيه، كل ده والشقة مقفولة لسنوات طويلة".



وأضاف توفيق عبد الحميد: "ممكن تتأكدوا من هذا الأمر من استخدام عداد الكهرباء، لأني خاصمتها علشان كانت بتشوف البحر من كل حتة فيها، وبعد كده اختلف الأمر تماما، وبقت كمان مجروحة وأنا كمان بقيت مريض، فخاصمتها ومروحتهاش بقالي حوالى 15 سنة، ينفع كدة يا إسكندرية ويا رئيس مرفق مياه المنتزه، أنا عايز العداد بتاعي اللى شلتوه ويبقي في الشقة".

بعد قلق عاشه جمهور الفنان توفيق عبد الحميد على حالته الصحية بسبب بعض الإرهاق والإجهاد الذي مرّ الفترة السابقة لأسباب كثيرة، عاد من جديد القلق يراود جماهير الفنان المحبة له، بعد تداول أنباء تفيد بتجدد إصابة عبد الحميد بوعكة صحية جديدة، وظهر النجم توفيق عبد الحميد ليطمئن جمهوره على صحته وأنه على ما يرام.

وقال توفيق عبد الحميد فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” إنه بصحة جيدة ولا أساس من الصحة لجميع الشائعات التى تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية.