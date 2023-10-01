توفيق عبد الحميد.. وضعته لحيته في ورطة وشقيقه مخرج شهير

تصدر اسم الفنان توفيق عبد الحميد محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعد إعلان خبر اعتزاله الفن بشكل نهائى.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي":

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة توفيق عبد الحميد ..

عرف توفيق عبد الحميد بأدائه السلس الواقعي، وعيونه التي تزداد عمقا ولمعانا كلما اندمج في الأداء وشخصيته المتلونة التي تجبر المشاهد على التعايش معه في كل شخصيه يقوم بتجسيدها.

وولد الفنان توفيق عبد الحميد في يوم 18 سبتمبر من عام 1956 وهوشقيق المخرج أحمد عبد الحميد.

درس الفنان توفيق عبد الحميد بكلية الحقوق وقد تخرج منها عام 1979، ولكنه إلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1983.

بدايات توفيق عبد الحميد

كانت بداية مشوار الفنان توفيق عبد الحميد الفنية على خشبة المسرح، حيث شارك في العديد من المسرحيات أهمها"لعبة الحب-مجنون ليلى-سالومي- المهر-عيال تجنن".

أما مسرحية “رجل القلعة”فكانت بمثابة نقطة انطلاقته الفنية حيث حصل الفنان توفيق عبد الحميد بها على عدة جوائز منها جائزة أحسن ممثل في المهرجان القومي للمسرح كما حصل هلى نفس الجائزة أيضا من مهرجات عمان المسرحي.

أهم أعمال توفيق عبد الحميد

شارك الفنان توفيق عبد الحميد في العديد من المسلسلات الدرامية ولمعت نجوميته بها ومن أهم مسلسلاته :" بوابة الحلواني- أميرة في عابدين-أوان الورد -اين قلبي-أم كلثوم- حديث الصباح والمساء" وغيرهم من المسلسلات التي كان آخرها مسلسل سي عمر وليلى أفندي والذي شارك البطولة فيه مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عام 2010.

كما شارك الفنان توفيق عبد الحميد في العديد من الأفلام الذي ترك بصمته الفنية بها مثل :"أمير الظلام- مافيا- حلم العمر".

استقالة توفيق عبد الحميد

تولى الفنان توفيق عبد الحميد منصب مدير عام البيت الفني للمسرح وتولى أيضا منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الفني في وزارة الثقافة، ولكنه بعد ثورة 25 يناير عام 2011قدم استقالته لوزير الثقافة والذي كان وقتها “فاروق حسني”.

لحية توفيق عبد الحميد تسبب فى ورطة

تم تداول صورة له باللحية على مواقع التواصل الإجتماعي اتهمه ابعض ومنهم الكاتب مصطفي بكري والفنان عمرو مصطفي بانتمائه لجماعة الإخوان ولكنه نفي ذلك تماما خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك حيث كتب :"والدي كان ضابطا في الجيش وحارب كل حروب مصر منذ 48 حتى حرب أكتوبر 73، وعمي أيضا حارب منذ حرب اليمن إلى 73، وعمي الآخر ضابط بسلاح الطيران حارب منذ 56 في سوريا، وابن عمتى عبر في أول يوم كضابط في سلاح المشاة، وجُرح ونقل إلى المستشفى العسكري، ورغم هذا العدد من أسرتي الذين شاركوا في حروب مصر إلا أنني اكتشفت من خلال الملحن عمرو مصطفي أني إخواني، وأكره الجيش المصري وأهاجمه”، وأضاف: “عيب اختشوا شوية واتقوا الله، على فكرة صورتي بالدقن دي، من دور محمد على باشا في مسرحية رجل القلعة، وبالمناسبة كان رجلاً عسكريا وأسس الجيش المصري الحديث”.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

يذكر أن اخر اعمال توفيق عبد الحميد مسلسل "يوتيرن" والذى عرض فى رمضان 2022.

مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج،. والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.