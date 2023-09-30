بسبب ظروف صحية.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله للمرة الثانية

كشف الفنان توفيق عبد الحميد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اعتزاله الفن المرة الثانية بسبب ظروف صحية.

وكتب توفيق عبد الحميد، في منشوره عبر فيسبوك: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي».

توفيق عبد الحميد وإصابته بـ انزلاق غضروفي

وكان الفنان توفيق عبد الحميد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراَ جديداً بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي.

وقال توفيق عبد الحميد: "شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر الفنان توفيق عبد الحميد عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات.

وعلق توفيق عبد الحميد، عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: "صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعا.. كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدا منكم.. معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحى.. هكمل العلاج المائى والطبيعى وربنا كريم".