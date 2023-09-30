أخبار الفن| سر وفاة ابن سامي العدل فجأة .. اعتزال توفيق عبد الحميد للمرة الثانية

سر وفاة ابن سامي العدل فجأة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: اعتزال توفيق عبد الحميد للمرة الثانية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

ظهر الفنان القدير عادل ماضي - والد الفنان ميدو عادل - في صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد مرور أسبوع على واقعة صفع ابنه من الفنانة لقاء سويدان، خلال عرض مسرحية سيد درويش، على خشبة مسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تفاصيل ألبوم الفنانة نوال الكويتية، الذي يحمل اسم الأرض، قبل طرحه مساء اليوم السبت 30 سبتمبر.

أحيا الفنان عبد المجيد عبدالله، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 29 سبتمبر، على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات مهرجان لحن المملكة.

أدت الفنانة داليا مبارك، البروفة النهائية استعدادا لحفل مهرجان لحن المملكة، في مدينة جدة السعودية الليلة السبت 30 سبتمبر، بمشاركة الفنانة عبادي الجوهر، والفنان طلال سلامة.

توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا و روحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

كشف خالد سامي العدل، عن تفاصيل عزاء شقيقه أحمد، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 30 سبتمبر، في عز شبابه.

وكتب خالد سامي العدل، في منشوره عبر فيسبوك: «يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد وفاة أحمد سامي العدل، صباح اليوم السبت 30 سبتمبر, في عز شبابه فجأة، وتساءل الكثيرون، عن سبب وفاة أحمد سامي العدل، في عز شبابه.

وكان أحمد سامي العدل، يعاني من تجلطات رئوية، ما جعله يصاب بأزمة قلبية مفاجئة لم تمكن الأطباء من إسعافه.

كشفت الإعلامية مروة صبري عن رأيها فيما فعلته الفنانة حلا شيحة وموقفها غير المنطقى فى ارتداء الحجاب وخلعها له وحرمانية الفن تارة وحلاله تارة أخرى.

وقالت مروة صبرى فى ندوة صدى البلد :" حلا شيحة دوختنا معاها، كل فترة لبست الحجاب وخلعته وتزوجت وبعدها انفصلت والفن حرام وبعدها الفن حلال وارجع أمثل".

كشف الفنان توفيق عبد الحميد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اعتزاله الفن المرة الثانية بسبب ظروف صحية.

وكتب توفيق عبد الحميد، في منشوره عبر فيسبوك: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي».