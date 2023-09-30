لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

كشفت الإعلامية مروة صبري عن رأيها فيما فعلته الفنانة حلا شيحة وموقفها غير المنطقى فى ارتداء الحجاب وخلعها له وحرمانية الفن تارة وحلاله تارة أخرى.

وقالت مروة صبرى فى ندوة صدى البلد :" حلا شيحة دوختنا معاها، كل فترة لبست الحجاب وخلعته وتزوجت وبعدها انفصلت والفن حرام وبعدها الفن حلال وارجع أمثل".

وأضافت مروة صبري : ارتداء الحجاب من عدمه أمر شخصى ولا يمكن أحد أن يتحدث فى هذا الأمر ولكن ما تفعله حلا بشأن حرمانية الفن وبعدها تجيزه أمير غير مقبول لان الفن مش لعبة.

وأوضحت مروة صبري : الفن قيمة وهناك كثير من النجوم يقدمون رسالة مهمة من خلال فنهم وما فعلته حلا شيحة استفزني بشكل شخصى واستفز آخرين أيضا.

مروة صبري

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل إيه ومتعملشإيهه".

وتابعت مروة صبري: “قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة”.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.