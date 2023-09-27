غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن سبب هجومها على الفنانة ميرهان حسين بعد أن قررت التراجع عن الاعتزال والعودة مجددا للتمثيل.

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: “دافعت عن ميرهان حسين بعد أن تعاطفت معها بسبب قرارها الاعتزال وعندما قالت إنها غير مقدرة من الوسط الفنى”.

وأضافت مروة صبرى: “فاجأتني ميرهان حسين بعد أيام قليلة بعودتها إلى الفن وقالت إنها كانت تقصد اعتزال السوشيال ميديا وهو ما ضايقني واستفزنى، لأنها بذلك تؤكد الهجوم الذى تعرضت له وهو أنها كانت تبحث عن التريند”.

وتابعت: “وهو ما أوضحته أيضا من خلال برنامجى قعدة ستات أنها تبحث عن التريند، فضلا عن أنها غلطت فى زملائها بالوسط الفنى وهذا لا يصح أن تجهر به على السوشيال ميديا، وفى نفس الوقت ضحكت على الجمهور”.

مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل إيه ومتعملشإيهه".



وتابعت مروة صبري: “قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة”.

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.