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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتظهر معه الفنانة بدرية طلبة. 

وقرر أحمد الفيشاوى أن يبارز بدرية طلبة التى وافقت على الفور وكانت الأداة عباره عن مراوح صغيرة وقام الفيشاوى بطعن بدرية طلبة. 

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وجاء رد فعل بدرية طلبة بعد طعنة أحمد الفيشاوى قائلة : معدتي اتملت هوا ورد الفيشاوى : أنا نفخت بدرية طلبة. 

 ويقوم أحمد الفيشاوى بتصوير فيلم “عادل مش عادل” مع بدرية طلبة. 

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أحمد الفيشاوى

كان الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم ويجسد الفيشاوي،  شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاولمن خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزء سيئ في حياته ويعاقب من خلاله، ومنالمقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا : "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي،  رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف واخراج محمد نبيل وانتاج شركة ميكسد ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتى نهاية فبراير الجاري.

احمد الفيشاوي الفنانة بدرية طلبة الفنان أحمد الفيشاوى بدرية طلبة فيلم عادل مش عادل

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