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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

مروة صبرى
مروة صبرى

كشفت الإعلامية مروة صبري عن رأيها فى أزمة ريم طارق طليقة حسن شاكوش وما تعرضت له بعد أن استضافتها فى برنامجها “قعدت ستات” على شاشة القاهرة اليوم.

وقالت مروة صبري فى ندوة صدى البلد : عندما فكرت في استضافة ريم طارق طليقة حسن شاكوش فى برنامج قعدت ستات لم تكن وقتها تريند ولكن اصريت على استضافتها لمعرفة الجديد عنها.

وأضافت مروة صبرى: لم أكن أتوقع أن تشتعل الأزمة مجددا وتصبح تريند بعد حديثها عن حسن شاكوش وأنها لم تحصل على حقها منه خاصة وأنه كانت هناك نية لحل الأزمة وديا ويتم الطلاق وهى كانت متحفظة فى حديثها.

وأوضحت مروة صبرى: وظهرت ريم طارق بعدها فى عدد من البرامج وكانت متخبطة وعموما أرى أن المرأة كيدها عظيم وكائن ضعيف فى الوقت نفسه وأرى أن ريم مظلومة ومتخبطة.

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 مروة صبرى

وهاجمت الإعلامية مروة صبري شقيق أنغام على الكلام المتداول عنها خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مروة صبري فى برنامجها قعدة ستات، إن الجمهور ألتفت له لأنه فقط شقيق الفنانة الكبيرة أنغام وليس لسبب أخر ، ولا يصح أن يفضح أموره على الملء بهذا الشكل، وأنغام ليس لها علاقة بأساس المشكلة بل فقط أزمات بينه وبين والده.

وتابعت: ليس من الأمانة ولا الأخوة أن يفضح شقيقته بهذا الشكل البشع، معلقة: "أنغام حظها سيء جدًا في أسرتها ومحدش بيختار أهله كلنا عندنا مشاكل بس مش بنطلع نقولها قدام العالم ، أنت السبب دلوقتي أن العالم كله بيتكلم على أنغام.

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