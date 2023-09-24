اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن خلافها مع شقيقتها عبير صبرى، والذى وصل إلى حد الخصام ما يقرب من 4 أشهر.

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: “من الأسرار التى تجمعنى بشقيقتى عبير صبرى أننا تخاصمنا ما يقرب من 4 أشهر بسبب عملى كمذيعة وأستضيف بعض النجوم وهاجمني البعض، وهى لها انتماء شديد للوسط الفنى”.

وأضافت مروة صبرى: “ذات مرة اتخانقنا بسبب هذا الأمر حتى وصل إلى حد الخصام، وظل مستمرا بيننا حتى 4 أشهر”.

وأوضحت: “انتهى هذا الخصام وتصالحنا بعد أن تناقشنا سويا واتفقنا على أن كل شخص فى مجاله ليس له علاقة بعمل الآخر، وأن ما أقدمه أنا مسئولة عنه تماما وليس لعبير صبرى أى علاقة به وكذلك أنا ليس لى علاقة بشقيقتى وما تقدمه مسئولة عنه تماما”.

مروة صبرى

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم": "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتِ مشلولة بتكلمي كده ليه وإيه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل إيه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: “قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش، إنتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة”.

ونوهت إلى أن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.